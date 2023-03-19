مواي طاي .. المغربي أسويق بطلا للعالم

هبة بريس _ رياضة

انتزع البطل العالمي المغربي يوسف أسويق، لقب بطولة العالم الاحترافية للمواي طاي في وزن 72,50 كلغ، السبت 18 مارس 2023، بمدينة نيس الفرنسية.

توج أسويق، عضو المنتخب المغربي للمواي طاي، بطلا للعالم عقب تغلبه على متحديه الفرنسي، جيمي فيينو، حامل اللقب في مباراة القمة التي جرت ضمن النسخة العاشرة من السلسلة الدولية.

وأضاف أسويق هذا اللقب العالمي الاحترافي الجديد إلى سلسلة الألقاب التي أحرزها رفقة المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي، ومن أبرزها لقب بطولة العالم للهواة في ماي الماضي بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما توج بطلا للبطولة العربية الأخيرة التي احتضنتها أيضا مدينة أبو ظبي بداية شهر مارس الجاري، فضلا عن تتويجه بلقب بطولة أوروبا للمحترفين في دجنبر 2022 بالسويد

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3