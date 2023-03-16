آسفي.. توقيف عنصر موالي لـ”د.اعش”
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أسفي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 15 مارس، من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم “داعش”، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي في إطار مشروع فردي يهدف للمساس الخطير بالنظام العام.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن “البيعة” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرط بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد أهداف مخططه الإجرامي، والمتمثلة في استهداف موظفين عموميين باستخدام أساليب الإرهاب الفردي.
وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز شريط مرئي يتضمن بيعته المزعومة لتنظيم “داعش”، ويشهد فيه على عزمه الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لهذا التنظيم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
11 تعليقات
مشكورين على مجهوداتكم الجبارة..
اللهم احفظ بلدنا من اي مكروه وسوء ..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..
اللهم احفظ جميع الاجهزة الامنية وكل مكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين والوطن..
يجب إعدامه ليكون عبرة لغيره..
يجب إعدام كل من سولت له نفسه المساس بالوحدة الترابية للمملكة..
الحمد لله المخابرات المغربية معروفة ومشهود لها بكفاءتها عالميا..
تحية وتقدير واحترام للشرطة المغربية..
المؤبد مع الأعمال الشاقة ومنع زيارة الاقارب…
اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن..
مشكورين على مجهوداتهم المبذولة والجبارة..