أسعار الخضر بالدار البيضاء تشهد انخفاضا نسبيا مع تسجيل وفرة في المنتوجات

2023-03-14 / 14:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مجموعة من أنواع الخضر تسجيل انخفاض تدريجي في أسعار بيعها للعموم بأسواق الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة.

و شهدت أسعار الخضر انخفاضا ملحوظا مع اقتراب شهر رمضان، حيث خفت حدة الغلاء التي سجلت قبل أسابيع، مع تسجيل وفرة المنتوجات في أسواق العاصمة الاقتصادية.

و كمثال عن ذلك، انخفض سعر البطاطس لخمسة دراهم فيما الطماطم وصل يعرها لأربعة إلى خمسة دراهم، و انخفض الجزر لحوالي ثلاث دراهم و نصف.

البصل استقر سعره في 12 درهما بعدما كان قبل أيام 14 إلى 15 درهما، فيما “الباربرة” الحمراء انخفض سعرها لحوالي درهمين ونصف، بينما “الجلبانة” انخفض سعرها ليصل ل 13 درهما.

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