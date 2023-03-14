أسعار الخضر بالدار البيضاء تشهد انخفاضا نسبيا مع تسجيل وفرة في المنتوجات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل مجموعة من أنواع الخضر تسجيل انخفاض تدريجي في أسعار بيعها للعموم بأسواق الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة.
و شهدت أسعار الخضر انخفاضا ملحوظا مع اقتراب شهر رمضان، حيث خفت حدة الغلاء التي سجلت قبل أسابيع، مع تسجيل وفرة المنتوجات في أسواق العاصمة الاقتصادية.
و كمثال عن ذلك، انخفض سعر البطاطس لخمسة دراهم فيما الطماطم وصل يعرها لأربعة إلى خمسة دراهم، و انخفض الجزر لحوالي ثلاث دراهم و نصف.
البصل استقر سعره في 12 درهما بعدما كان قبل أيام 14 إلى 15 درهما، فيما “الباربرة” الحمراء انخفض سعرها لحوالي درهمين ونصف، بينما “الجلبانة” انخفض سعرها ليصل ل 13 درهما.
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