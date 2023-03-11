تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية

2023-03-11 / 12:50
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هبة بريس - وكالات

تم تعيين لي تشيانغ، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي (شرق الصين)، اليوم السبت 11 مارس، رئيسا لمجلس الدولة الصيني خلفا للي كه تشيانغ.

وتمت المصادقة على تعيين لي، الذي اقترحه الرئيس شي جين بينغ، من طرف المؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، المنعقد ببكين.

وكان لي، 63 عاما، الحليف المقرب من الرئيس، قد شغل منصب مدير مكتب الرئيس بين 2004 و 2007، وهي الفترة التي كان خلالها شي سكرتيرا إقليميا للحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

ويشتهر لي ببراغماتيته وانفتاحه على عالم الأعمال، وسيتعين عليه تدبير انتعاش الاقتصاد الصيني بعد ثلاث سنوات من كوفيد-19.

وسيتسلم لي مهامه وسط التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل حرب تجارية ضارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وكان قد أعيد انتخاب الرئيس شي، أمس الجمعة، رئيسا للجمهورية لولاية ثالثة، كما أعيد انتخابه رئيسا للجنة العسكرية المركزية الصينية.

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