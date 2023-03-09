القبض على مضيف طيران متلبسا بتهريب الذهب2 من دولة عربية

2023-03-09 / 20:21
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هبة بريس

ألقي القبض على أحد أفراد طاقم شركة طيران هندية، بسبب محاولته تهريب الذهب، بطريقة مبتكرة اكتشفتها سلطات الجمارك.

وقام شافي شرف، بلف 1487 غرامًا من الذهب حول ساعديه، خلال رحلة قادمة من البحرين.

وكانت خطة الشاب، تتمثل في تغطية الذهب بأكمامه والمرور عبر القناة الخضراء للتخليص الجمركي، المخصصة للمسافرين الذين ليس لديهم أي بضائع خاضعة للرسوم الجمركية للإفصاح عنها.

ومع ذلك، تلقت مفوضية الجمارك معلومات تفيد بأن أحد أفراد طاقم طيران الهند في خط “البحرين-كوتشي” كان يحمل معه ذهبا غير مرخص للمرور.

وتم القبض على شافي في مطار كوتشي (جنوب غرب الهند) بناء على هذا البلاغ.

وتظهر صورة نشرتها وكالة الأنباء ANI كيف قام شافي بلف الذهب حول ذراعيه.

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تعليق واحد

  1. لقد تم تهريب خمسة أطنان من الذهب المغربي و هو عبارة عن سبائك مُغطاة بالنحاس إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة .

    المصدر : الغارديان البريطانية .

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