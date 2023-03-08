ضمنها المغرب.. هذه عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان

2023-03-08 / 11:17
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هبة بريس - وكالات

كشف تقرير جديد أن المسلمين في الدول العربية سيصومون حوالي 15 ساعة يوميا في المتوسط.

و يتفاوت عدد ساعات الصيام في رمضان بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة.

وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

ووفقا للتقرير، فإن دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

أما دول المغرب العربي فستشهد عموما أطول ساعات للصيام، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا، وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية، مرتّبة من الأقصر إلى الأطول:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة
الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.
اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.
السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.
موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.
قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.
سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.
السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.
العراق: نحو 15 ساعة
مصر: نحو 15 ساعة.
المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.
ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.
الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.
تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

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‫3 تعليقات

  2. آللهم إجعل هذآ الشهر الكريم مفتاح خير على الأمة الإسلامية وارزقنا من حيث لا نحتسب.

  3. في هذآ الشهر الفظيل يكثر فيه قراءة القرآن اللهم أجعله لنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا يآرب وابعد عنا المعاصي والمناكر انك سميع مجيب الدعاء

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