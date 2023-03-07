يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق..صورة تثير حيرة !!

2023-03-07 / 22:20
0
هبة بريس _ وكالات

مع ازدياد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا اليومية، باتت الخدع البصرية حاضرة دائماً على الصفحات

وفي تحد جديد، أثارت صورة وهم بصري حيرة المستخدمين بسبب ما تقدمه من خداع للعين وللعقل معاً.

فالصورة تظهرك وكأنك داخل نفق مظلم، وفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

إلا أنه وبمجرد التحديق في مركزها لثوان معدودات، تنجذب مخيلتك تماما وكأنك تدخل نفقا مظلما.

ومع مرور الوقت، يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق رغم أنها صورة ثابتة.

حل اللغز

ووسط حيرة الجميع، لفت العلماء إلى أن السر وراء رؤيتك لهذا النفق أن حدقة العين تتسع عند رؤية مثل هذه الصورة.

يشار إلى أن تلك الصورة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وحصدت الصورة الغريبة عشرات التعليقات بينها: “لقد أثارت حيرتي”، “أشعر بالفعل أني أدخل لنفق”، “لقت أرهقت عيني”، “لا أطيق النظر إليها لفترة أطول”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

2023-03-07 / 23:23
Photo of شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

2023-03-07 / 18:34
Photo of الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص غاز نيجيريا

الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص…

2023-03-07 / 15:18
Photo of بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين المرأة السعودية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين…

2023-03-07 / 15:07
Photo of الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية 2023

الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية…

2023-03-07 / 14:43
Photo of واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

2023-03-07 / 11:08
Photo of الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

2023-03-07 / 10:13
Photo of دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%

دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة…

2023-03-07 / 09:58
Photo of البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

2023-03-06 / 19:43
Photo of عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

2023-03-06 / 19:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق