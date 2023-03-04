إلغاء أزيد من 700 رحلة جوية بالولايات المتحدة بعد مرور عاصفة شتوية قوية

2023-03-04 / 22:28
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هبة بريس - وكالات

شهدت الولايات المتحدة إلغاء العديد من الرحلات الجوية اليوم السبت 4 مارس، إثر مرور عاصفة شتوية بعدة أجزاء من البلاد.

وحسب موقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت أوير”، فقد تم إلغاء أزيد من 700 رحلة جوية وتأخر أكثر من 1800 رحلة محلية أخرى بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في العديد من المناطق بالبلاد.

وكان مطار لوجان الدولي في بوسطن هو الأكثر تضررا، حيث تم إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم السبت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقطات ثلجية كثيفة وعواصف ثلجية في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يتأثر ملايين الأشخاص جراء الطقس القاسي، في وقت صدرت فيه تحذيرات انطلاقا من الساحل الغربي للبلاد، عبر السهول الشمالية والغرب الأوسط وأجزاء من الشمال الشرقي.

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