مندوبية حقوق الإنسان تعلن تعليق الراسبين في مباراة المحاماة إضرابهم عن الطعام

2023-03-04 / 11:06
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنها “تتبعت باهتمام كبير الاتصالات و الجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما و صونا للحق في الحياة.”

و سجلت المندوبية بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”.

كما ثمنت المندوبية، تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.

هذا ودخل الراسبون في مباراة المحاماة قبل 8 أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا عن نتائج المباراة المثيرة للجدل.

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