مدرب سان جيرمان يكشف موقفه من مشاركة نيمار أمام بايرن ميونيخ

2023-03-03 / 18:40
هبة بريس _ رياضة

كشف مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، الجمعة، موقفه من مشاركة مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تعرّض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.
وقال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت: “بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا”.

وأضاف: “فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنّه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا”.

كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية شباط/فبراير، في حين أن موسم المدافع كيمبيمبي قد انتهى مسبقًا بسبب الإصابة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of والدة حكيمي : ابني أقسم لي ببراءته والعالم كله يشهد بأخلاقه

والدة حكيمي : ابني أقسم لي ببراءته والعالم كله…

2023-03-03 / 19:57
Photo of “برشلونة” يمدد عقد لاعبه سيرجي روبرتو

“برشلونة” يمدد عقد لاعبه سيرجي روبرتو

2023-03-03 / 19:39
Photo of محامية حكيمي: “موكلي يتعرض لمحاولة ابتزاز”

محامية حكيمي: “موكلي يتعرض لمحاولة ابتزاز”

2023-03-03 / 15:54
Photo of رسميا .. الكشف عن الأندية المغربية المشاركة في البطولة العربية

رسميا .. الكشف عن الأندية المغربية المشاركة في البطولة…

2023-03-03 / 15:46
Photo of رسمياً.. الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

رسمياً.. الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

2023-03-03 / 11:51
Photo of أنشيلوتي: برشلونة لا يستحق الفوز وقدمنا عرضا جيدا

أنشيلوتي: برشلونة لا يستحق الفوز وقدمنا عرضا جيدا

2023-03-03 / 09:43
Photo of هواتف ذهبية عليها أسمائهم.. هدية ميسي لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني

هواتف ذهبية عليها أسمائهم.. هدية ميسي لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني

2023-03-02 / 13:18
Photo of المنتخب المغربي للصالات أقل من 23 سنة يفوز على فرنسا بحصة ثقيلة

المنتخب المغربي للصالات أقل من 23 سنة يفوز على…

2023-03-02 / 11:54
Photo of أرسنال يسحق إيفرتون ليعزز صدارته للدوري الإنكليزي

أرسنال يسحق إيفرتون ليعزز صدارته للدوري الإنكليزي

2023-03-01 / 23:27
Photo of من جديد.. أنباء عن “عرض سعودي مغر” لميسي

من جديد.. أنباء عن “عرض سعودي مغر” لميسي

2023-03-01 / 21:25
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق