مدرب سان جيرمان يكشف موقفه من مشاركة نيمار أمام بايرن ميونيخ

هبة بريس _ رياضة

كشف مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، الجمعة، موقفه من مشاركة مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تعرّض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.

وقال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت: “بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا”.

وأضاف: “فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنّه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا”.

كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية شباط/فبراير، في حين أن موسم المدافع كيمبيمبي قد انتهى مسبقًا بسبب الإصابة.

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