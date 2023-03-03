رسميا .. الكشف عن الأندية المغربية المشاركة في البطولة العربية
هبة بريس
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية المغربية المشاركة في البطولة العربية، التي ستقام نهائياتها بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و 5 غشت 2023.
وأفاد بلاغ للجامعة، أن الأخيرة قد وافقت بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على مشاركة الأندية المغربية في هذه البطولة استنادا على الاستحقاق الرياضي الذي طالب به الاتحاد العربي لكرة القدم.
وقررت الجامعة المغربية، مشاركة كل من الرجاء البيضاوي مدعوا من الاتحاد العربي كبطل للنسخة السابقة، والوداد البيضاوي حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2021-2022 والجيش الملكي المحتل للمركز الثالث في نفس البطولة بعد الوداد والرجاء.
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اختيار جيد لممثلين للمغرب و بطولته