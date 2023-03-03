رسميا .. الكشف عن الأندية المغربية المشاركة في البطولة العربية

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية المغربية المشاركة في البطولة العربية، التي​ ستقام نهائياتها بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية​ ​ في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و 5 غشت 2023.

وأفاد بلاغ للجامعة، أن الأخيرة قد وافقت بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على مشاركة الأندية المغربية في هذه البطولة​ استنادا على الاستحقاق الرياضي الذي طالب به الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقررت الجامعة المغربية، مشاركة كل من الرجاء البيضاوي مدعوا من الاتحاد العربي كبطل للنسخة السابقة، والوداد البيضاوي​ حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2021-2022 والجيش الملكي المحتل للمركز الثالث​ في نفس البطولة​ بعد الوداد والرجاء​.

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