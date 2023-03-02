ارتفاع حصيلة ق_تلى حادث تصادم قطارين في اليونان

هبة بريس _ وكالات

ارتفعت، مساء الخميس، حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين شمالي اليونان إلى 57 شخصا، وفقا لما أعلنته الشرطة اليونانية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كونستانتيا ديموغليدو، في تصريح صحفي إن “عدد القتلى أصبح الآن 57″، مسجلة أن هذه الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع.

وكان التلفزيون اليوناني الرسمي، قد أفاد في وقت سابق تواصل علاج 57 مصابا في المستشفيات بينهم 6 حالتهم حرجة.

وأشار إلى أن بعض أقارب المفقودين جراء الحادث قدموا عينات من حمضهم النووي للتعرف على أقاربهم بسبب صعوبة التعرف على هوية بعض الجثث جراء اندلاع حريق خلال الحادث.

وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد حادث القطار الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

من جانبه، رجح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يكون “خطأ بشري” تسبب بالحادث المأساوي.

وتحطمت عربتان واندلعت النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

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