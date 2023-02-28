أشادا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين.. أخنوش يستقبل المستشار الفيدرالي النمساوي

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي، مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، شدد الجانبان على متانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.

وعبر الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين، حيث تتزامن هذه الزيارة، مع الذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا. وبهذه المناسبة قدمت أنا يانكوفيتش سفيرة النمسا في المغرب، لرئيس الحكومة لوحتين فنيتين توثقان لعراقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على أهمية المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي، المنعقد ببلادنا في الفترة ما بين 27 فبراير و1 مارس 2023، حيث يشكل مناسبة لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، الذي توج بتوقيع اتفاق مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الاقتصادية النمساوية.

وعبر المسؤولان عن ارتياحهما لتطور المبادلات التجارية بين الرباط وفيينا، وتنامي الاستثمارات النمساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وخلال اللقاء توقف الطرفان على التعاون الصناعي المثمر بين البلدين في مجال صناعة السيارات، مجددين عزم المغرب والنمسا على تبادل الخبرات لتطوير المشاريع المشتركة المتعلقة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

كما شمل اللقاء التطرق لمجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها قضية الصحراء المغربية، والتعاون البرلماني بين البلدين، وقضايا الهجرة والأمن، والتعاون القضائي والثقافي.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة ستتكلل بإصدار بيان مشترك بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية، يعزز الدينامية الإيجابية للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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