أولاد التايمة : 3 قت_لى وجريح في حادثة سير

2023-02-27 / 22:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور، عشية اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري ؛ فيما أصيب رابع بجروح متفاوتة الخطورة في حاثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينة اولاد التايمة وجماعة أهل الرمل بإقليم تارودانت.

وفق مصادر ” هبة بريس” فإن الحادثة نتجت عن اصطدام سيارة خفيفة مرقمة بلوحة پأحد دول المهجر بسيارتين خفيفتين، بسبب عدم إحترام علامات التشوير والسرعة المفرطة .

وفور إخطارها انتقلت عناصر الأمن الوطني بمفوضية اولاد التايمة إلى مكان الحادثة، لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما عملت سيارة نقل الموتى على نقل 3 جتث، فيما نقلت سيارة الوقاية المدنية على نقل أحد الجرحى الى المستشفى الاقليمي من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

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