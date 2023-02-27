تبون يمنح الجنسية الجزائرية لمطران فرنسي

هبة بريس ح

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر، المطران الفرنسي جان بول فيسكو، الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي، الاثنين.

وذكر التلفزيون أن الرئيس تبون وقع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية للمطران جان بول فيسكو، الذي عينه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 ديسمبر2021 وتم تنصيبه في 12 فبراير 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

وتضم الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر أربع أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة، وأبرشية وهران، وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرق)، وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).

وبدأ جان بول فيسكو، البالغ 60 سنة، عمله في الجزائر منذ 2002 في تلمسان (غرب) وبني عباس (جنوب غرب) إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران اكبر مدينة في الغرب الجزائري قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013.

ويحمل فيسكو شهادة في القانون، وأخرى في التجارة، وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

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