كان في استقباله أخنوش.. المستشار الفيدرالي النمساوي يصل إلى المغرب

هبة بريس

وصل المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، بعد زوال اليوم الاثنين، إلى المغرب، في زيارة رسمية للمملكة.

ووجد السيد نيهامر، لدى وصوله إلى مطار مراكش- المنارة الدولي، في استقباله، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

وبعد استعراض تشكيلة من حرس الشرف، التي أدت التحية، تقدم للسلام على المستشار الفيدرالي النمساوي، كل من والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، والسفيرة المفوضة فوق العادة للنمسا بالمغرب، آنا يانكوفيتش، وسفير جلالة الملك بفيينا، عز الدين فرحان، وممثلي السلطات المحلية.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج في إطار الاحتفال، يوم 28 فبراير 2023، بالذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيجري السيد نيهامر، الذي يرافقه وزير الداخلية الفيدرالي، جيرهارد كارنر، ونائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، سلسلة من المباحثات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة.

كما يرافق المستشار النمساوي وفد هام من رجال الأعمال خلال هذه الزيارة، التي ستتميز بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغرب- النمسا.

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