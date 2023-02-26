الجزائر ستعيد فتح سفارتها في كييف

هبة بريس _ وكالات

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر، الأحد، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية، أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف، بعد عام من إغلاقها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن “هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد”.

وأضاف: “سيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا”.

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس العام الماضي، بعدما شنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيز التنفيذ “في أقرب وقت ممكن”.

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