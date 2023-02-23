ايمانويل ماكرون

ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل

2023-02-23 / 12:44
6
هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة أفريقية يوم 1 مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت مجلة “لو جورنال دو ديمانش”، اليوم الخميس، أن الجولة التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع، في وقت يزداد فيه النفوذ الصيني والروسي في القارة.

ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في دولة الكابرانات.. تبون يحلم بتنظيم كأس افريقيا ويحرم مؤثرة فرنسية من التأشيرة

في دولة الكابرانات.. تبون يحلم بتنظيم كأس افريقيا ويحرم…

2023-02-23 / 15:14
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة

تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة

2023-02-23 / 11:12
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43556 قت.يلا

زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43556 قت.يلا

2023-02-23 / 10:26
Photo of قيس سعيد يهاجم المهاجرين الأفارقة.. ومنظمات حقوقية تستنكر

قيس سعيد يهاجم المهاجرين الأفارقة.. ومنظمات حقوقية تستنكر

2023-02-23 / 09:18
Photo of اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

2023-02-22 / 22:13
Photo of 305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

2023-02-22 / 21:17
Photo of الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

2023-02-22 / 20:37
Photo of “فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

“فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

2023-02-22 / 19:42
Photo of اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي

اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي

2023-02-22 / 19:29
Photo of وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا

وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا…

2023-02-22 / 18:27

‫6 تعليقات

  1. لايهمه اي شيء فقط الخوف من فقدان نفوذها في افريقيا.الكل يطرد ماما فرنسا الا الكابرنات يحبونهم حبا جما.

    1

  2. لامرحبا بهذا الماسوني وأفريقيا اليوم ايست افريقيا الماضي هذا الصعلوك بجب على افريقيا ان تعيد تربيته من جديد والمملكة الشريفة له بالمرصاد حتى يعود إلى صوابه عاجلا وليس اجلا أفقر افريقيا وترك شبابها يموت في البحور بسبب لقمة عيش عليه لعنة قارة افريقيا كاملة وفي الآخرة عذاب اليم وخلود في النار

  3. Il va chercher des crédits dans les banques locales des pays visités pour se montrer que les Français sont des gros investisseurs!!!! hhhhhhhh

  4. ان لم تغير سياستها نحو افريقيا عاجلا سوف تفقد كل ما هو افريقي وبالمناسبة اول رئيس فاشل عرفته فرنسا

  5. هذا القرد “الويستيتي” غير مرغوب فيه في افريقيا. لا زالت رائحة الاستعمار تفوه منه ومن كبريائه. لقد احرق جميع اوراقه في افريقيا.

  6. اسم على مسمى ” ماكر ون” انه ماكر و ون اي ماكر و ضعيف. ما كر لانه ضن انه قادر على لي يد كل القادة الافارقة بمكره و ضعيف في رأيه و تقديره لسياسة فاشلة. فلا مرحى به فوق تراب المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق