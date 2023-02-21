إيطاليا : إيقاف مهاجر مغربي يشتبه تورطه في جريمة قتل مواطنه

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الإيطالي بالمنطقة الإقليمية سيرينولا، من توقيف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد راح ضحيتها مواطن مغربي أربعيني يدعى قيد حياته( س .ا ).

وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الإيطالي كانت قد باشرت، إجراءات معاينة جثة شخص تم العثور عليها بمزرعة في بلدة بورجو تريسانتي دي سيرينولا، وهي تحمل آثارا للعنف ، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية إلى تشخيص هوية الضحية، وتحديد مكان اقتراف هذا الفعل الإجرامي في محيط المزرعة من مكان اكتشاف الجثة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وتوقيفه بعد وقت وجيز من اقترافها.

وقد تم، وفق المصدر، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام لذى استئنافية فودجا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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