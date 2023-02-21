إيطاليا : إيقاف مهاجر مغربي يشتبه تورطه في جريمة قتل مواطنه

2023-02-21 / 19:23
0
عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الإيطالي بالمنطقة الإقليمية سيرينولا، من توقيف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد راح ضحيتها مواطن مغربي أربعيني يدعى قيد حياته( س .ا ).

وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الإيطالي كانت قد باشرت، إجراءات معاينة جثة شخص تم العثور عليها بمزرعة في بلدة بورجو تريسانتي دي سيرينولا، وهي تحمل آثارا للعنف ، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية إلى تشخيص هوية الضحية، وتحديد مكان اقتراف هذا الفعل الإجرامي في محيط المزرعة من مكان اكتشاف الجثة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وتوقيفه بعد وقت وجيز من اقترافها.

وقد تم، وفق المصدر، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام لذى استئنافية فودجا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة يحافظون على صدارة الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني

المغاربة يحافظون على صدارة الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني

2023-02-20 / 19:22
Photo of مأساة …العثور على ج_ثة طفل مغربي متفحمة بايطاليا

مأساة …العثور على ج_ثة طفل مغربي متفحمة بايطاليا

2023-02-18 / 17:12
Photo of قنصلية المغرب بنابولي: قرب ورقمنة لأجل أفراد الجالية

قنصلية المغرب بنابولي: قرب ورقمنة لأجل أفراد الجالية

2023-02-16 / 18:44
Photo of زلزال تركيا .. ارتفاع الوف-يات في صفوف المغاربة

زلزال تركيا .. ارتفاع الوف-يات في صفوف المغاربة

2023-02-16 / 17:43
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات المغاربة إلى 10 ضحايا

زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات المغاربة إلى 10 ضحايا

2023-02-13 / 22:02
Photo of عندما تفتري الصحافة الإسبانية في واقعة مغربي حرق جسده بقنصلية مدريد

عندما تفتري الصحافة الإسبانية في واقعة مغربي حرق جسده…

2023-02-13 / 19:22
Photo of “الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع الإسباني

“الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع…

2023-02-12 / 16:03
Photo of نه_اية غامضة لمهاجر مغربي رمي_ا بالرصاص شمال إيطاليا

نه_اية غامضة لمهاجر مغربي رمي_ا بالرصاص شمال إيطاليا

2023-02-12 / 12:51
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع الضحايا المغاربة إلى 6 وفيات

زلزال تركيا.. ارتفاع الضحايا المغاربة إلى 6 وفيات

2023-02-11 / 17:37
Photo of سارة …لوحة طموح مغربية بنغمة إيطالية

سارة …لوحة طموح مغربية بنغمة إيطالية

2023-02-10 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق