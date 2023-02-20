تركيا.. قت-لى وإصابات إثر الزلزال الجديد

هبة بريس - وكالات

أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا ولاية هاتاي الجنوبية مساء اليوم الاثنين 20 فبراير.

وأوضح صويلو، في تغريدة على توتير، أن أعمال البحث جارية عن عالقين تحت الأنقاض بثلاثة مواقع بهاتاي، الولاية المنكوبة جراء زلزال السادس من فبراير.

وكانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أن زلزالين جديدين، بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر، ضربا مساء الاثنين ولاية هاتاي.

من جانبه، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بتسجيل 25 هزة ارتدادية في تركيا بعد زلزال هاتاي.

يذكر أن زلزالا، بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة التي فاقت 41 ألف قتيل.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

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