اخنوش يشيد بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية

هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، مباحثات مع السيد أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والذي كان مرفوقا بالسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكل اللقاء مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

ونوه رئيس الحكومة، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في بلادنا، والرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.

وخلال المباحثات أيضا، جدد السيد عزيز أخنوش، فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.

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