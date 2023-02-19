الناشط رشيد نكاز يناشد تبون السماح له بالسفر لرؤية عائلته

هبة بريس - وكالات

رغم إعلانه اعتزال العمل السياسي، لا يزال الناشط الجزائري رشيد نكاز يواجه المنع من السفر جراء الملاحقات القضائية الكثيرة ضده.

وفي آخر ظهور له، ناشد نكاز الرئيس عبد المجيد تبون التدخل لتمكينه من الالتحاق بعائلته المقيمة بين فرنسا والولايات المتحدة، والتي لم يلتق بها منذ أكثر من 3 سنوات.

وعلى صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وجّه نكاز نداءه الأخير بعد أن خرج مؤخرا من السجن بعفو رئاسي.

وذكرت آخر تدوينة للصفحة تم خطها في شكل رسالة للرئيس: “قبل 30 يوما، استفاد رشيد نكاز للمرة الثالثة خلال سنتين من عفو ​​استثنائي على أساس إنساني، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل السفر إلى الخارج للعلاج بسبب خطورة وضعه الصحي (مشاكل البروستاتا والسمع والجهاز التنفسي)”.

وتابعت الرسالة أن نكاز انتظر بدافع من الأدب والتواضع، تهدئة “قضية أميرة بوراوي” (الناشطة التي غادرت إلى فرنسا بشكل غير قانوني) ليكتب إلى الرئيس تبون في 14 فبراير الجاري، ويطلب منه مرة أخرى رفع هذا الحظر وإصدار جواز سفر في حالة مستعجلة. وبحسب نكاز، فقد تلقى النائب العام الجزائري نفس الطلب المكتوب بخط اليد يوم 26 يناير، لكن لا يوجد رد حتى الآن.

ولفتت الرسالة إلى أن الناشط لا يحمل جنسية أخرى: لا فرنسية ولا أمريكية ولا روسية ولا صينية ولا إسرائيلية، في حين تتمنى عائلته نهاية هذا الكابوس الذي يستمر منذ تاريخ 4 ديسمبر 2019 أي 38 شهرا.

وأرفقت رسالة نكاز على صفحته بصورة حديثة له تظهر فيها بشكل واضح ملامح التعب الشديد على وجهه بسبب المرض. وأصابت هذه الصورة الكثيرين بالصدمة وأدت لحملة تعاطف مع الرجل الذي سخّر وقته في السنوات الأخيرة للعمل السياسي بالجزائر، وتعرض للكثير من المتاعب بسبب ذلك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0