تركيا: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 آلاف نازح سوري عادوا إلى بلادهم في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأسفر عن مصرع عشرات الآلاف.

ونفى الوزير خلال جولة تفقدية للمناطق الحدودية، بحسب وكالة أنباء الأناضول، مسألة تدفق لاجئين سوريين جدد إلى تركيا بسبب الزلزال.

وقال وزير الدفاع: “10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال حتى اليوم.

وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوب تركيا.

وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.

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