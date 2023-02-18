مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18 جثة لمهاجرين

2023-02-18 / 11:54
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هبة بريس _ وكالات

عثرت سلطات بلغاريا، الجمعة 17 فبراير 2023، على جثث 18 مهاجراً كانوا داخل شاحنة “تُقل بشكل غير قانوني نحو 40 مهاجراً يختبئون تحت رزم من الخشب”، حسب وزارة الداخلية، وذلك في قرية تبعُد نحو 20 كيلومتراً عن العاصمة صوفيا، فيما قالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فرّوا، في حين تم نقل جرحى إلى المستشفى.

فيما لم تُعرف أسباب وفاة المهاجرين حتى الآن، لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرّض الشاحنة لحادث، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما قالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فرّوا، بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى، وشهدت بلغاريا، التي تُعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً في عدد المهاجرين السرِّيين على أراضيها، رغم وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها، الممتدة لـ234 كيلومتراً مع تركيا.

بوريسلاف سارافوف، نائب المدعي العام، قال للصحفيين إن هؤلاء الأشخاص، وهم من أفغانستان، كانوا قد دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام، بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا، وأوضح أنهم ماتوا اختناقا؛ إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية.

وأشار إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق، وبحسب ملاحظات المحققين، قضى المهاجرون قبل 10 إلى 12 ساعة من العثور على جثثهم.

وجرى تداول معلومات متضاربة حول أعمارهم. ومن بين الأشخاص الـ18 الذين لقوا حتفهم “صبي عمره ست أو سبع سنوات”، وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة، لكن سارافوف قال إن أصغرهم كان مراهقاً

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