وفد عسكري مغربي يزور إسرائيل

2023-02-17 / 09:45
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هبة بريس

أجرى القائد العام لسلاح المدفعية في الجيش المغربي، امس الخميس، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على رأس بعثة عسكرية مغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان “وفد رفيع من المدفعية الملكية يزور دولة إسرائيل، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المدفعية الملكية ونظيرتها بجيش الدفاع الإسرائيلي

وأوضح أن الوفد “زار بالمناسبة عدة مواقع عسكرية للتعرف على التحديات الميدانية التي تواجهها المدفعية الإسرائيلية”.

وذكر أدرعي أن “الزيارة تناولت تمتين العلاقات بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي، والتعرف على التحديات الماثلة أمام سلاح المدفعية”.

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‫11 تعليقات

  5. يا معشر المسلمين التعاون مع اسرائيل يدل على رضانا بما تفعله في إخواننا في فلسطين

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