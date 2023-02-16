لاماب: مواقعنا الإلكترونية مستهدفة بهجوم لحجب الخدمة من نوع (DDOS)

2023-02-16 / 21:38
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هبة بريس

تتعرض مختلف المواقع الإلكترونية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، منذ يوم الاثنين المنصرم، لهجوم إلكتروني لحجب الخدمة من نوع (DDOS)، والذي تسبب في العديد من الاختلالات التي جعلت الولوج إليها صعبا.

ولا يمكن تفسير هذا الحادث الخطير خارج سياق التوترات الجيو – سياسية التي تثقل كاهل المنطقة، والتي تعكسها شدة هذا الهجوم السيبراني ضد مؤسسة عمومية.

وقد لاحظ مهندسو الوكالة تدفقا هائلا للغاية أدى إلى تشبع النطاق الترددي للروابط الإلكترونية لهذه المواقع، قبل إخطار المركز المغربي لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (MACERT) التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

وفور ملاحظة الهجوم، أحدث مهندسو وكالة المغرب العربي للأنباء خلية أزمات رفقة شركائهم لتلافي التعطل الكامل للمواقع، وكذا لتعزيز التدابير الأمنية الموضوعة للتعامل مع الاضطرابات المحتملة.

يشار إلى أن هجوم حجب الخدمة يعد استهدافا معلوماتيا يروم تعطيل الخدمات الإلكترونية ومنع المستخدمين الشرعيين للخدمة من الولوج إليها استخدامها.

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