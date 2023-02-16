بايتاس عن ” الأسعار “.. الأولوية اليوم للأسواق الوطنية

هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مسألة التصدير واضحة، وأن الأولويةتو للأسواق الوطنية.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن الأولوية اليوم للأسواق الوطنية، وليس لتصديرها، وأن جميع الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع المهنيين شددت على ضرورة توجيه المواد الفلاحية و الغذائية الضرورية إلى السوق الوطني.

وأكد الناطق الرسمي، أنه حين يتم تزويد الأسواق الوطنية بالشكل الكافي، وتعود الأسعار لطبيعتها، فإننا بلد معروف باختياراته المبنية على الأسواق المفتوحة والعديد من الاختيارات.

وفي شق اخر ..أكد مصطفى بايتاس، أنه تمت مراقبة 45.384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، منذ بداية السنة و إلى غاية 15 فبراير الجاري.

وأوضح بايتاس، أنه تم اتخاذ إجراءات في حق 2110 من المخالفين، بإحالة محاضرهم إلى وكيل الملك، من أصل 2457 مخالفة تم رصدها.

وأضاف الناطق الرسمي، أنه بخصوص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر من حجز وإتلاف حوالي 273 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.

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