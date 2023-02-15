“راموس” يعتدي على مصور بعد خسارة “سان جيرمان “بدوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

اعتدى النجم الإسباني سيرجيو راموس على أحد المصورين بعد الهزيمة المخيبة التي تعرض لها فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

خرج سيرجيو راموس مستاء عقب هزيمة فريقه باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الليلة الماضية.

وبدا راموس مستاء عقب الخسارة، ورصدت الكاميرات راموس وهو يقوم بدفع أحد المصورين بعنف بعدما اصطدم به خلال قيامه بتصوير تحية لاعبي سان جيرمان للجمهور عقب انتهاء المباراة.

واصطدم مصور براموس من الخلف وهو يقوم بتحية الجمهور، لينظر إليه راموس ويعاتبه، ثم جاء مصور آخر واصطدم هو الآخر براموس من جانبه، لكن ردة فعل المدافع الإسباني كانت عنيفة وقام بدفع المصور بكلتا يديه بقوة إلى الحائط.

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