بعد 208 ساعة.. إنقاذ أب سوري وابنته من تحت أنقاض زلزال تركيا

2023-02-14 / 23:23
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تمكن عمال الانقاذ مساء اليوم الثلاثاء من انتشال مواطن سوري وابنته بعد أن ظلا لما يقارب 208 ساعة تحت الأنقاض التي خلفها زلزال تركيا المرعب، فيما لازال البحث جاريا عن أفراد العائلة المكونة من خمسة أفراد.

يأتي ذلك، بينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد أن حكومته لن تتخلى عن أي مواطن تركي تحت الركام، معلنا عن حصيلة هذا الزلزال المدمر، الذي حصد مايقارب 35418 شخصا، فيما لامس عدد الاصابات 105505 اصابة في أكبر كارثة طبيعية تعرفها البلاد في تاريخها، وكانت مدينة كهرمان مرعش مسرح لها.

هذا ولازالت جهود الاغاثة متواصلة ليل نهار وعلى قدم وساق لانتشال الضحايا في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من أرقام صادمة.

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