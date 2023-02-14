جامعة تغضب “تبون”… كرمته بلوحة وشبهته ببوتفليقة

هبة بريس _ الرباط

نددت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، بتكريم جامعة محلية للرئيس عبد المجيد تبون عبر لوحة فنية تحمل صورته، معتبرةً إياه “تصرفا سيئا” يستحضر “حقبة مشينة” من تاريخ البلاد.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنها تندد “بما بدر من مسؤولي جامعة “باتنة 1″ (شرقا)، الذين وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة”.

وبهذه الطريقة اعتبرت الرئاسة أنها “تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة” في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) والذي كانت منظمات وأحزاب تكرمه عبر لوحات تحمل صورته بسبب غيابه بداعي المرض.

وتابعت بأنها “تتبرأ من هذا التصرف السيئ الذي لا يمت بصلة إلى طريقة تفكير رئيس الجمهورية ولا إلى التقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديد”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0