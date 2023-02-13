عندما تفتري الصحافة الإسبانية في واقعة مغربي حرق جسده بقنصلية مدريد

هبة بريس

لن نستغرب على خلفية بعض الأحداث التي تقع في الجارة الإسبانية ويتم تأويلها بشكل دراماتيكي ومسرحي من قبل أطراف وجهات معادية تتربص يوما بعد اليوم لتغذي حقدها الدفين تجاه مؤسسات الدولة وتجاه المهاجرين المغاربة ، ومن بين هذه الجهات لا بد أن نذكر بعض وسائل الإعلام الإسبانية المعروفة بخطها التحريري العدائي ضد المملكة وكل إنجازاتها التي تبين من خلال نقلها وتطرقها لحوادث ووقائع سابقة أنها إستفزازية ومجانبة للحقيقة، منها من إعتذر وتدارك الأمر ومنها من لم يسعفها كبريائها وأنانيتها على القيام بذلك لما فيه من ضرب لمصداقيتها إن كانت لها فعلا مصداقية.

تعود بنا تفاصيل هذه الرواية إلى الحادث المؤلم الذي كانت القنصلية العامة بالعاصمة مدريد على موعد معه يوم الثلاثاء الماضي ويتعلق بإقدام مهاجر مغربي في الأربعينات من عمره بحرق جسده بواسطة مادة مشتعلة قبل ان يبادر بعض العاملين بذات القنصلية إلى إسعافه وإطفاء الحريق باستخدام وسائل الأمان المتواجدة داخل المبنى الديبلوماسي.

وحيث ان بعض وسائل الإعلام الإسبانية ودون ان تتقصى حقيقة ما جرى ولا الدوافع الرئيسية كعادتها، فضلت الإصطياد في الماء العكر لأجندات نعلمها جميعا، كان لزاما علينا في ” هبة بريس” أن ننقل الوقائع كما هي دون الإضرار بخصوصيات ” الضحية” نفسه والذي نأسف على قيامه بهذا السلوك ونتمنى له الشفاء العاجل .

فلن نحيد عن إصرارنا في نقل المعلومة والخبر من مصادر جد خاصة ولا علاقة لها بالقنصلية،حيث أكدت تلك المصادر أن المعني بحرق ذاته لم يدخل باب القنصلية ولا موعد مسبق له سوى أنه أراد ان يعبر على حالته النفسية ومشاكله بهذا السلوك الخاطئ والمرفوض امام مقر البعثة، وتابعت مصادرنا أن المهاجر المغربي له سوابق متعددة مع الشرطة نفسها وصدر في حقه حكم قضائي بالإبتعاد عن زوجته وأطفاله بسبب العنف الإجتماعي، لا بل يعاني من إضطرابات نفسية يعتقد أنها وراء قيامه بهذا الفعل المنبوذ في كل الأعراف والديانات.

وكما سبق القول في مقال سابق ل” هبة بريس” بخصوص الواقعة، نشرنا الخبر بكل مصداقية ولم ننساق وراء الأكاذيب التي تفننت في حبك سيناريوهاتها المضللة وسائل إعلام إسبانية، ها نحن اليوم نميط اللثام عن الحادثة بشكل شفاف ونؤكد أن الواقعة لا علاقة لها بسوء معاملة المهاجر ولا هم يحزنون سوى تضارب للإشاعات وتبخيس لمجهودات الخارجية التي تولي إهتمامها الكبير بأفراد الجالية المقيمة بالمهجر .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0