كأس العالم للسيدات.. معسكر تدريبي للبؤات الأطلس بتركيا

هبة بريس ـ رياضة

في إطار استعدادات لبؤات الأطلس لمونديال العالم للسيدات الذي ستحتضنه مناصفة مل من استراليا و نيوزيلندا، برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معسكرا تدريبيا للننتخب النسوي بتركيا.

و سيخوص المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في الفترة الممتدة ما بين 13 و22 فبراير 2023 تجمعا إعداديا بمدينة أنطاليا بتركيا، تتخلله مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي سلوفاكيا يوم 17 فبراير 2023 والبوسنة والهرسك في21 فبراير 2023 .

ولهذا الغرض، وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الدعوة إلى 26 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:

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