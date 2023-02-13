حصيلة ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا تتخطى 36 ألفاً.

هبة بريس _ متابعة

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، نحو 36 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، حتى صباح الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، وذلك بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في البلدين، في وقت تتراجع فيه الآمال في العثور على ناجين تحت أنقاض الزلزال الذي يُعد الأكثر تدميراً منذ قرن في المنطقة.

ففي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31643 أشخاص، فيما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب ما ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 147,934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

فيما سجلت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا تزايداً أيضاً، فقد ارتفعت أعداد القتلى في عموم سوريا إلى 4574 قتيلاً وأكثر من 7 آلاف مصاب، وفق بيانات النظام ووزارة الصحة في حكومة المعارضة.

فيما تضاءلت آمال العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في المنطقة منذ 100 عام.

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