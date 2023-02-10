دوري الأبطال.. الزمالك المصري يسقط أمام بلوزداد الجزائري

هبة بريس _ رياضة

انهزم فريق الزمالك المصري أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا، هدف شباب بلوزداد الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز الثمين، تصدر فريق بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار مواجهة الترجي التونسي والمريخ السوداني المقررة غدا السبت ضمن منافسات المجموعة ذاتها، فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب

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