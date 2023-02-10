تركيا.. تمديد العطلة الدراسية لمدة أسبوع إضافي 

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير التربية والتعليم التركي، محمود أوزر، أمس الخميس، تمديد العطلة في تركيا لمدة أسبوع إضافي حتى 20 فبراير.

وبينما تستمر جهود البحث والإنقاذ دون انقطاع، صدر بيان من وزير التربية الوطنية محمود أوزر حول موعد التعليم.

وصرح الوزير بأنه تم تمديد فترة التوقف عن التعليم لمدة أسبوع إضافي.

وقال أوزر: “مدرسونا المتطوعون في جميع أنحاء تركيا موجودون هنا.. الآلاف من مدرسينا موجودون في الميدان.. لذلك ومن أجل عدم تعطيل عملية التعليم، سنقوم بتمديد العطلة”.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة من تركيا وسوريا، 20 ألف قتيل حتى الآن، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.

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