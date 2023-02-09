ماركا: سفيان أمرابط “الهدف الرئيسي” لأتلتيكو مدريد

2023-02-09 / 16:54
0
هبة بريس

أفادت اليومية المتخصصة (ماركا)، اليوم الخميس، أن الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، يشكل “الهدف الرئيسي” لأتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل.

وذكرت اليومية الرياضية الإسبانية أن “اللاعب المغربي أمرابط هو الهدف الرئيسي لأتلتيكو مدريد لإعادة تنشيط خط الوسط، وهو موقع متعثر خلال هذا الموسم”.

واعتبرت (ماركا) أن أمرابط “سيكون سعيدا بالانتقال من الدوري الإيطالي إلى الليغا، ومعجبا بالمشروع الأحمر والأبيض والأسلوب الذي يرسمه سيميوني (مدرب أتلتيكو ) لبدء رحلة جديدة بعد ثلاثة مواسم في فيورنتينا”، مضيفة “يبدو أن كل شيء يشير إلى أن أمرابط لن يستمر في النادي الإيطالي اعتبارا من 30 يونيو 2023”.

من جهة أخرى، أشارت اليومية إلى أن قيمته السوقية المقدرة حاليا بـ 40 مليون يورو لن تسهل انتقاله لنادي العاصمة الإسبانية.

وبالإضافة إلى السعر المرتفع، هناك المنافسة، “حيث كان أمرابط محط اهتمام برشلونة في يناير، التي ترى فيه الرفيق المثالي لجافي وبيدري”، وفقا لليومية الإسبانية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بونو ضمن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل حارس في العالم

بونو ضمن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل حارس في…

2023-02-08 / 17:49
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يشارك في دوري دولي بتركيا

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يشارك في دوري…

2023-02-08 / 16:59
Photo of “الأهلاوية” يعولون على دعم المغاربة لاستكمال الإنجاز العربي في نهائي الموندياليتو

“الأهلاوية” يعولون على دعم المغاربة لاستكمال الإنجاز العربي في…

2023-02-08 / 15:22
Photo of المغرب يوافق رسميا على استضافة ثلاث مقابلات لمنتخبات إفريقية و يفتح ملاعبه لدول أخرى

المغرب يوافق رسميا على استضافة ثلاث مقابلات لمنتخبات إفريقية…

2023-02-08 / 12:45
Photo of إنجاز تاريخي .. الهلال يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي الموندياليتو

إنجاز تاريخي .. الهلال يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي…

2023-02-07 / 23:08
Photo of قبل مواجهتهما.. مدرب ريال مدريد يشيد بالأهلي المصري

قبل مواجهتهما.. مدرب ريال مدريد يشيد بالأهلي المصري

2023-02-07 / 22:18
Photo of زلزال تركيا ..يونس بلهندة يطمئن الجمهور المغربي

زلزال تركيا ..يونس بلهندة يطمئن الجمهور المغربي

2023-02-07 / 20:56
Photo of الصحراوية 2023”.. فريق “الصحراوية بيستيز” يواصل تفوقه

الصحراوية 2023”.. فريق “الصحراوية بيستيز” يواصل تفوقه

2023-02-07 / 19:11
Photo of العثور على اللاعب الغاني أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

العثور على اللاعب الغاني أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

2023-02-07 / 18:14
Photo of مدرب الأهلي: نتمنى تكرار معجزة المغرب “المونديالية”

مدرب الأهلي: نتمنى تكرار معجزة المغرب “المونديالية”

2023-02-07 / 15:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق