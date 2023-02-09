ماركا: سفيان أمرابط “الهدف الرئيسي” لأتلتيكو مدريد

هبة بريس

أفادت اليومية المتخصصة (ماركا)، اليوم الخميس، أن الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، يشكل “الهدف الرئيسي” لأتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل.

وذكرت اليومية الرياضية الإسبانية أن “اللاعب المغربي أمرابط هو الهدف الرئيسي لأتلتيكو مدريد لإعادة تنشيط خط الوسط، وهو موقع متعثر خلال هذا الموسم”.

واعتبرت (ماركا) أن أمرابط “سيكون سعيدا بالانتقال من الدوري الإيطالي إلى الليغا، ومعجبا بالمشروع الأحمر والأبيض والأسلوب الذي يرسمه سيميوني (مدرب أتلتيكو ) لبدء رحلة جديدة بعد ثلاثة مواسم في فيورنتينا”، مضيفة “يبدو أن كل شيء يشير إلى أن أمرابط لن يستمر في النادي الإيطالي اعتبارا من 30 يونيو 2023”.

من جهة أخرى، أشارت اليومية إلى أن قيمته السوقية المقدرة حاليا بـ 40 مليون يورو لن تسهل انتقاله لنادي العاصمة الإسبانية.

وبالإضافة إلى السعر المرتفع، هناك المنافسة، “حيث كان أمرابط محط اهتمام برشلونة في يناير، التي ترى فيه الرفيق المثالي لجافي وبيدري”، وفقا لليومية الإسبانية.

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