Rescue personnel search through the rubble of buildings at Bayrakli district in Izmir on November 3, 2020, as they look for survivors after a 7.0-magnitude earthquake struck Turkey and Greece on October 29. - A four-year-old girl was pulled from the rubble 91 hours early November 3, after a powerful earthquake hit western Turkey, killing more than 100 people, the local mayor and AFP reporters at the scene said. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 16400 قت.يلا

2023-02-09 / 09:11
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هبة بريس - وكالات

في اليوم الرابع بعد الزلزال العنيف الذي هز شرق المتوسط، ارتفع عدد الضحايا في كل من سوريا إلى ما يزيد على 84 ألفا، بينهم أكثر من 16400 قتيل، وفق حصيلة غير نهائية، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

وقال مسؤولون إن 12,873 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و3,508 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب في وقت مبكر الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى نحو 16,400.

وفي الأثناء تستمر الهزات الارتدادية، التالية للزلزال، حيث بلغ عددها أكثر 1,117 هزة، بينما ضربت زلازل خفيفة كلا من سوريا وفلسطين وإيطاليا.

وفي وسط تركيا، وقعت عدة هزّات ارضية ارتدادية، فجر الخميس، وفق ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مشيرة إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي حدثت منذ وقوع الزلزال وصل إلى 1,117 هزة.

وتتواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، فيما تعيش فرق الإنقاذ سباقا مع الوقت لانتشال ناجين محتملين تحت الأنقاض، بينما يتواصل تدفق الفرق الإغاثية من دول عدة إلى تركيا للمساعدة في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد 4 أيام على وقوع الزلزال.

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