بونو ضمن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل حارس في العالم

2023-02-08 / 17:49
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هبة بريس - وكالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

وشهدت القائمة التي ضمت ثلاثة حراس، تواجد الحارس المغربي ياسين بونو، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بفضل تألقهما في مونديال قطر الذي توجت به الأرجنتين وبلغ فيه المغرب الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

وينافس على الجائزة أيضا البلجيكي تيبو كورتوا.

وسيعلن “الفيفا” عن الفائز بجائزة أفضل حارس خلال حفل سيقام في 27 فبراير الجاري.

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