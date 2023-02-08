الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية

2023-02-08 / 14:19
4
هبة بريس - وكالات

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى سوريا للتعامل مع آثار الزلزال المدمر.

وقالت: “قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا”.

وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2023-02-08 / 16:48
Photo of أول نشاط للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في الولايات المتحدة

أول نشاط للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط…

2023-02-08 / 16:28
Photo of التوفيق: حصة المملكة تعود إلى 34 ألف حاج وحاجة

التوفيق: حصة المملكة تعود إلى 34 ألف حاج وحاجة

2023-02-08 / 16:01
Photo of أكادير : تضييق شوارع المدينة يهدد بإرتفاع التلوث الهوائي

أكادير : تضييق شوارع المدينة يهدد بإرتفاع التلوث الهوائي

2023-02-08 / 15:09
Photo of نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-02-08 / 14:42
Photo of “الأوقاف” تعلن عن تاريخ الشروع في أداء مصاريف الحج

“الأوقاف” تعلن عن تاريخ الشروع في أداء مصاريف الحج

2023-02-08 / 14:25
Photo of بسبب الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.. إجتماع طارئ بعمالة المضيق الفنيدق للبحث عن الحلول

بسبب الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.. إجتماع طارئ بعمالة المضيق…

2023-02-08 / 14:09
Photo of الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمشق

الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمشق

2023-02-08 / 13:54
Photo of أول إجتماع عمل لمدارسة ضبط الاسعار والمراقبة بأكبر سوق مزود للخضر والفواكه بالمغرب

أول إجتماع عمل لمدارسة ضبط الاسعار والمراقبة بأكبر سوق…

2023-02-08 / 13:38
Photo of ارتفاع الأسعار.. مجلس المنافسة: “لانتدخل إلا في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”

ارتفاع الأسعار.. مجلس المنافسة: “لانتدخل إلا في حالة استغلال…

2023-02-08 / 12:39

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق