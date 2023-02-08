الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية

هبة بريس - وكالات

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى سوريا للتعامل مع آثار الزلزال المدمر.

وقالت: “قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا”.

وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.

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