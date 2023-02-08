الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمشق

هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية أن سوريا فعلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية “تلقت صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية”.

كما أشار إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية للطلب.

إلى ذلك، شدد على أن “المفوضية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية، مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات لن يتم استخدامها لأغراض أخرى” من قبل حكومة النظام السوري الخاضعة للعقوبات.

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