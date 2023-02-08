الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 64 وفاة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينين في تركيا وسوريا من 62 إلى 64 بعد استخراج جثتين واحدة في تركيا وأخرى في سوريا، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم حصر 20 وفاة بين الفلسطينين في تركيا، و44 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثة مواطنة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في مدينة أنطاكية التركية، وتم إنقاذ زوجها من تحت الأنقاض.

بينما قال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض، وفي مخيم الرمل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، بينما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض.

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