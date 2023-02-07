الصحة العالمية: الزلزال في تركيا وسوريا سيؤثر على 23 مليون شخص

هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا قد يتأثر بها قرابة 23 مليون شخص، ووعدت بتقديم مساعدات طويلة الأجل.

وقالت كبير مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أديلهيد مارشانج: “تظهر خرائط نظرة عامة على الأحداث أن 23 مليون شخص محتمل تعرضوا للخطر، بما في ذلك نحو 5 ملايين من السكان المعرضين للخطر”، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وأضافت: “تضررت البنية التحتية المدنية، والبنية التحتية الصحية المحتملة في جميع أنحاء المنطقة المتضررة، لا سيما في تركيا وشمال غربي سوريا”.

وصرحت مارشانغ للجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، بأن المنظمة “تعتبر أن الاحتياجات الرئيسية التي لم تتم تلبيتها، قد تكون في سوريا على المدى القريب والمتوسط”.

وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إنه الآن سباق مع الزمن، وكل دقيقة وساعة تمر، تتضاءل فرص العثور على ناجين أحياء”.

وتابع: “نحن نقوم بتعبئة إمدادات الطوارئ، وقمنا بتنشيط شبكة منظمة الصحة العالمية لفرق الطوارئ الطبية، لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والأكثر ضعفا”، وفقا لبيان رسمي.

وتعهد رئيس منظمة الصحة العالمية بأن الوكالة “ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لدعم السلطات في كلا البلدين في الساعات والأيام الحرجة المقبلة، وفي الأشهر والسنوات القادمة مع تعافي البلدين وإعادة البناء”.

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