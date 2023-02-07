الرئيس الإماراتي يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال

هبة بريس - وكالات

أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن مبادرة الشيخ محمد ين زايد تشمل تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.

وأمس الاثنين، وجه الرئيس الإماراتي ‏قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية “الفارس الشهم / 2” لدعم الشعبين السوري والتركي للتخفيف من آثار الزلزال عن الناس.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأنه “تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت “قيادة العمليات المشتركة” في وزارة الدفاع بدء عملية ” الفارس الشهم/2 ” لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية” و”مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية” والهلال الأحمر الإماراتي”.

وأوضحت “وام” أن هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

و فجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

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