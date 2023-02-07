الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

2023-02-07 / 12:39
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هبة بريس - وكالات

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 من موظفيه في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأفاد الهلال الأحمر خلال تغريده في صفحة على “تويتر”: “فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عددا من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 3419 قتيلا و20534 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”.

فيما أعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب شمال وغرب سوريا.

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