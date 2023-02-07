الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

2023-02-07 / 12:08
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هبة بريس - وكالات

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن تدفق مساعدات المنظمة المهمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الاثنين.

وأضافت ماديفي سون سوون المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز “بعض الطرق معطلة والبعض الآخر لا يمكن الوصول إليه. هناك مشكلات لوجستية تحتاج إلى حل”.

كما أوضحت “ليس لدينا صورة واضحة عن موعد استئنافها”.

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