بعثة ريال مدريد تحط رحالها بالمغرب استعدادا لمباراة الأهلي المصري

هبة بريس _ رياضة

حطت بعثة ريال مدريد الإسباني، الرحال، مساء الإثنين، بمدينة الرباط، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ووصلت بعثة “المرينغي” إلى مطار الرباط سلا الدولي، بحضور نجوم الفريق استعدادا للمشاركة في “الموندياليتو”.

وغاب عن الفريق الإسباني خلال هذه الرحلة، مجموعة من الأسماء الوازنة، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسييين كريم بنزيما وفيرلاند سينا، والبلجيكيين تيبو كورتوا وإدين هازارد، إلى جانب البرازيلي ميليتا والإسباني لويس فاسكيز.

وسيواجه ريال مدريد فريق الأهلي المصري في نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير عقب تجاوزه لفريقي أوكلاند سيتي من نيوزلندا وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتجرى هذه المباراة يوم الأربعاء على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، فيما تلعب المباراة الثانية من نصف النهائي بمدينة طنجة يوم غد، وستجمع فلامينغو البرازيلي والهلال السعودي.

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