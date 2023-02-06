بعثة ريال مدريد تحط رحالها بالمغرب استعدادا لمباراة الأهلي المصري

2023-02-06 / 23:12
0
هبة بريس _ رياضة

حطت بعثة ريال مدريد الإسباني، الرحال، مساء الإثنين، بمدينة الرباط، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ووصلت بعثة “المرينغي” إلى مطار الرباط سلا الدولي، بحضور نجوم الفريق استعدادا للمشاركة في “الموندياليتو”.

وغاب عن الفريق الإسباني خلال هذه الرحلة، مجموعة من الأسماء الوازنة، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسييين كريم بنزيما وفيرلاند سينا، والبلجيكيين تيبو كورتوا وإدين هازارد، إلى جانب البرازيلي ميليتا والإسباني لويس فاسكيز.

وسيواجه ريال مدريد فريق الأهلي المصري في نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير عقب تجاوزه لفريقي أوكلاند سيتي من نيوزلندا وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتجرى هذه المباراة يوم الأربعاء على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، فيما تلعب المباراة الثانية من نصف النهائي بمدينة طنجة يوم غد، وستجمع فلامينغو البرازيلي والهلال السعودي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الإمارات” تعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم “بشكل مفاجئ”

“الإمارات” تعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم…

2023-02-07 / 00:00
Photo of لقجع يرسل “طاقم طبي” لمتابعة الحالة الصحية لرئيس الأهلي

لقجع يرسل “طاقم طبي” لمتابعة الحالة الصحية لرئيس الأهلي

2023-02-06 / 22:03
Photo of “موندياليتو”..بنزيمة وكورتوا يغيبان عن رحلة ريال مدريد إلى المغرب

“موندياليتو”..بنزيمة وكورتوا يغيبان عن رحلة ريال مدريد إلى المغرب

2023-02-06 / 21:06
Photo of منتخب قطر يعين البرتغالي “كيروش” مدربا جديدا له

منتخب قطر يعين البرتغالي “كيروش” مدربا جديدا له

2023-02-06 / 19:09
Photo of نجم تشيلسي ” أتسو” عالق تحت أنقاض زلزال تركيا.. وانتشال لاعبين من فريقه

نجم تشيلسي ” أتسو” عالق تحت أنقاض زلزال تركيا..…

2023-02-06 / 18:09
Photo of زلزال تركيا.. عميد المنتخب الوطني يطمئن المغاربة

زلزال تركيا.. عميد المنتخب الوطني يطمئن المغاربة

2023-02-06 / 17:55
Photo of بسبب شروط الكاف..ملاعب المغرب مفتوحة في وجه 24 منتخبا إفريقيا

بسبب شروط الكاف..ملاعب المغرب مفتوحة في وجه 24 منتخبا…

2023-02-06 / 16:35
Photo of إقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال مدريد في نصف نهائي الموندياليتو

إقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال…

2023-02-05 / 21:32
Photo of ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

2023-02-05 / 17:29
Photo of “إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان 2025

“إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان…

2023-02-05 / 17:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق