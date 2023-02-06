تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

2023-02-06 / 14:55
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هبة بريس - وكالات

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي في سواحلها الواقعة على البحر المتوسط، نتيجة الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت في بيان لها، إنه لا يوجد حاليا أي خطر لحدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط عقب الزلزالين الذين وقعا اليوم بقوة 7.7 و7.6 درجات ومركزهما قضائي بازارجيق وألبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية.

ونقلت “الأناضول” عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، أن عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد ارتفع إلى 1014 شخصا.

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