“علماء المسلمين” يدعو لإغاثة عاجلة لتركيا بسبب الزلزال

2023-02-06 / 14:21
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هبة بريس - وكالات

وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتقديم إغاثة عاجلة لتركيا لمواجهة آثار الزلزال العنيف تزامناً وتحرك عدد من الدول العربية التي باشرت في توجيه مساعدات عاجلة، حيث أعلنت جمعية قطر الخيرية وصولها لمناطق المتضررين.

وأعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن “تضامنه الكامل مع أشقائه في تركيا وسوريا عقب الزلزال الذي ضرب بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، جنوبي تركيا”.

وطالب الاتحاد في بيان له، “الدول الإسلامية والمؤسسات الخيرية والإنسانية وأهل الخير بالقيام بواجب الإغاثة العاجلة من الزكوات والصدقات العامة وغيرهما”، واعتبر الاتحاد الذي يتخذ من قطر وتركيا مقراً له أن المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال “واجب شرعي”.

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