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الشغب الرياضي يجر 9 أشخاص للاعتقال بمكناس

2023-02-06 / 14:13
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن مكناس برسم مقابلة كرة القدم بين فريقي الاتحاد الرياضي لويسلان والجمعية الرياضية السلاوية، أمس الأحد 05 فبراير الجاري، عن توقيف تسعة أشخاص، من بينهم أربعة قاصرون، يشتبه في تورطهم في التجمهر وتبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية قبل بداية هذه المقابلة وفور نهايتها، بحيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في الرشق بالحجارة وحيازة السلاح الأبيض والتخدير وعدم الامتثال المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، كما أسفرت عن تعرض ثمانية موظفي شرطة لإصابات جسدية نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتسجيل خسائر مادية بسيارة خاصة ودراجة نارية تابعة للأمن الوطني.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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