بسبب الزلزال المدمر.. إيقاف الدوري التركي لأجل غير مسمى

2023-02-06 / 14:05
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هبة بريس - وكالات

أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد الزلزال.

وأعلنت الحكومة تفعيل درجة الإنذار إلى الرابعة، والتي تعني طلب مساعدات دولية وتدخلا من الجيش التركي لمساعدة الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة.

وقال وزير الرياضة التركي في تصريحات لموقع aydinlik: “بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، تم الإعلان عن تأجيل جميع المباريات التي ستقام، وكذلك المباريات التي ستقام في الدوري الممتاز”.

وتابع في بيان له: “تم تعليق جميع المنظمات الرياضية الوطنية التي ستعقد في بلادنا حتى صدور بيان ثان، وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ”.

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